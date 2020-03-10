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Номер извещения
ГП050644
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 06:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,
Почтовый адрес
630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22
Контактный телефон
+7 383 229-88-11 доб. 1147
Факс
+7 383 229-88-11
Адрес электронной почты
mngsnab1@nkuoao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молодцова Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
город Новосибирск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050644Дата и время окончания срока приема заявок Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 08:0010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050644Подведение итогов не позднее Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050644Подведение итогов не позднее Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до терминала ТК Деловые Линии либо ПЭК г.НовосибирскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Адрес местонахождения
630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,
630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22
28.14.20.111
28.15.24.113
28.15.24.115
28.15.24.112
28.15.24.111
Документация лота
Кол-во: 1
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