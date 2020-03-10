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    Главная / Торги / Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении)

    Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050644Дата и время окончания срока приема заявок Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050644

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 06:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото шильда

    БИБ-78_от_26.02.2020.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,

    Почтовый адрес

    630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22

    Контактный телефон

    +7 383 229-88-11 доб. 1147

    Факс

    +7 383 229-88-11

    Адрес электронной почты

    mngsnab1@nkuoao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодцова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    город Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050644Дата и время окончания срока приема заявок Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 08:0010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050644Подведение итогов не позднее Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050644Подведение итогов не позднее Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.город Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка редуктора Dodge TA7315HZ5 в количестве 1 шт. для Новобибеевского карьера (новый, не бывший в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000078 от 26.02.2020г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    до терминала ТК Деловые Линии либо ПЭК г.НовосибирскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100 % по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания ТН.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

    Адрес местонахождения

    630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,

    630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.111

    Приводы ручные, редукторы

    28.15.24.113

    Редукторы конические и коническо-цилиндрические

    28.15.24.115

    Редукторы волновые

    28.15.24.112

    Редукторы планетарные

    28.15.24.111

    Редукторы цилиндрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/656135/name/5ed459dc4d7835.30429573

    01.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор Dodge TA7315HZ5 "

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    27.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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