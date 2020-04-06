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    Главная / Торги / поставка линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ

    поставка линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931918Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    172/20-ЗП/С-733

    Наименование закупки

    поставка линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 05:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_172зп

    проект договора_172зп

    форма 2 к закупочной документации_КП

    Закупочная_документация_172зп_ред.2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 04:30 GMT +306.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931918Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2020 04:3006.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931918Дата и время вскрытия заявок Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2020 06:5008.04.2020 06:5008.04.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931918Подведение итогов не позднее Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 06:5008.04.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931918Подведение итогов не позднее Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.

    Начальная цена

    18 431,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии сТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями"

    Кол-во: 32.00000

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