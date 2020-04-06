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Номер извещения
32008931918
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 05:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 04:30 GMT +306.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931918Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 04:3006.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931918Дата и время вскрытия заявок Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 06:5008.04.2020 06:5008.04.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931918Подведение итогов не позднее Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение линеек, датчиков, кнопок для лаборатории с ЧПУ.
Начальная цена
18 431,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
В соответствии с закупочной документацией
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии сТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
26.51.82.190
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32.00000
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