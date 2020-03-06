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Номер извещения
32008931978
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка разъединителей РДЗ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Орск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 06:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-30-19
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезурнашвили Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)
Начальная цена
1 587 412,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.12.10.120
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.00000
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