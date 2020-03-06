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    Главная / Торги / Поставка разъединителей РДЗ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Орск

    Поставка разъединителей РДЗ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Орск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931978Дата и время окончания срока приема заявок Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008931978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03/ЭС/ОР

    Наименование закупки

    Поставка разъединителей РДЗ для нужд ОП АО «Электросеть» в г. Орск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 06:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект Договора

    Спецификация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 11:0014.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931978Подведение итогов не позднее Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разьединитель РДЗ 1-110Б/1000 без рамы в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1 ( механическая блокировка)

    Начальная цена

    1 587 412,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя для поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Срок поставки: май - июль 2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.120

    Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого напряжения

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель РДЗ 1- 110/1000 (трех полюсный) без рамы, в комплекте с приводом ПР-02-2Б УХЛ1"

    Кол-во: 7.00000

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