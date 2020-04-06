www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008931900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка режущего инструмента
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 05:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Режущий инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 04:30 GMT +306.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931900Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструментЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 04:3006.04.2020 04:3006.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931900Дата и время вскрытия заявок Режущий инструментЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 07:2008.04.2020 07:2008.04.2020 07:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931900Подведение итогов не позднее Режущий инструментЖелезногорск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режущий инструмент
Начальная цена
16 290,84
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
25.73.40.162
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.