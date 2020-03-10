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Номер извещения
ГП050643
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 03:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 02:00 GMT +310.03.2020 02:0010.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050643Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 02:0010.03.2020 02:0010.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050643Дата и время вскрытия заявок Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 11:0027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050643Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050643Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
71.12.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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