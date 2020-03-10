Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

    Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 02:0010.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050643Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 03:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050643_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 02:00 GMT +310.03.2020 02:0010.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050643Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 02:0010.03.2020 02:0010.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050643Дата и время вскрытия заявок Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 11:0027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050643Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050643Подведение итогов не позднее Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием. р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в соответствии с Техническим Заданием.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная Документация

    23.03.2020

    Анкета

    23.03.2020

    Форма банковской гарантии

    23.03.2020

    Проект Договора

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614302/name/5e7d4ab5b30619.49416836

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка научно-проектной документации «Расчетное обоснование буксирного обеспечения при проведении швартовных операций расчетных судов у причалов транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино», в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225454
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «ГП ДКС: Водоочистная установка с насосами 2 подъема Импульс-5-1/10 (поз.68) (здание)» (инв. № Т00011664), «ГП ДКС: Водоочистная установка с насосами 2 подъема Импульс-5-1/10 (поз.68) (оборудование)» (инв. № Т00011665).
    Выполнение работ по техническому перевооружению объекта: «ГП ДКС: Водоочистная установка с...
    591278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП104743
    Обследование электродуговой сталеплавильной печи ДСП-25 и разработку технического проекта усиления её конструкции.
    Обследование электродуговой сталеплавильной печи ДСП-25 и разработку технического проекта...
    467765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2021 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить