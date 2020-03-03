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Номер извещения
32008931675
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку мучных кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Юрге (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 03:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Юрге
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.03.202004.03.2020 05:0004.03.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008931675Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. ЮргеХабаровск
Подведение итогов не позднее
05.03.2020 05:0005.03.2020 05:0005.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931675Подведение итогов не позднее Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. ЮргеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мучных кондитерских изделий для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Юрге
Начальная цена
597 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект ТБО, расположенный в г. Юрга, в/ч 21005 (чайная «Гвардия»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.71.12.120
10.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16400.00000
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