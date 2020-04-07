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    Главная / Торги / Закупку запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Закупку запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 11:0007.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупку запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 02:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-41

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Larisa.kartseva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Карцева Лариса Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.04.2020 11:00 GMT +307.04.2020 11:0007.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 11:0029.05.2020 11:0029.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050642Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 11:0029.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050642Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    27.03.2020

    Проект договора

    27.03.2020

    Отгрузочные документы

    27.03.2020

    Проект Спецификация

    27.03.2020

    Проект приемки товара

    27.03.2020

    Система контроля

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик времени наработки СВН-2-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор 6СТ-190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Аккумуляторная батарея ATLANT 6ст-90 а/ч N R п/п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "26.1112010-03 форсунка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Насос НШ-100 (700А.16.02.060)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кресло машиниста КЛ-7500М.0-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Насос 2Д100.32.010СБ топливоподкачивающий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Цилиндр 34.00.00.07-008 низкого давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Цилиндр 34.00.00.06-001 высокого давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Регулятор Д50.27.200 Сб всережимный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Редуктор ТЭМ2.00.20.015 червячный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Крышка цилиндра 1ПД4.06.020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кольцо газового стыка (толщина S=0,5/S=1,00)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "Вентиль муфтовый Ду20, Ру16, 15кч8П2 07121"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Вентиль муфтовый Ду32, Ру16, 15кч8П2 07115"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Вентиль муфтовый Ду15, Ру16, 15кч8П2 07136"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Вентиль муфтовый Ду25, Ру16, 15кч8П2 07026"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Шестерня коническая Д50.34.011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кран муфтовый Ду15, Ру16 ГОСТ 22508-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Замок ударника Д50.10.018-1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 21"

    "Секция топливного насоса Д50.27.101СБ-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное форсунки Д50.17.016"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Шпилька Д50.07.007-1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 24"

    "Вал привода 2Д50.34.006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Втулка вала привода Д50.34.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Поводок Д50.34.016Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Валик с конической шестерней Д50.34.007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Привод масляного насоса, вентилятора и фильтра ПД1.34-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Втулка валика Д50.34.009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Втулка Д50.34.168"

    Кол-во: 2

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