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Номер извещения
ГП050642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупку запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 02:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-41
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Larisa.kartseva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Карцева Лариса Сулеймановна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 11:00 GMT +307.04.2020 11:0007.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 11:0029.05.2020 11:0029.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050642Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к тепловозам и путевой технике для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 48
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 48
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 32
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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