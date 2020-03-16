Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

    ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931657Дата и время окончания срока приема заявок Детали соединительныеХабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 08

    Наименование закупки

    ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 02:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.rtf

    Извещение

    Техническое задание

    Документация

    Проект договора

    Форма 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 914 209-12-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ovsyannikov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драганов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Детали соединительные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 03:00 GMT +316.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931657Дата и время окончания срока приема заявок Детали соединительныеХабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 03:0016.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931657Дата и время вскрытия заявок Детали соединительныеХабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931657Подведение итогов не позднее Детали соединительныеХабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931657Подведение итогов не позднее Детали соединительныеХабаровск, ул.Воронежская д.47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Детали соединительные

    Начальная цена

    124 140,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602623/name/5e7042672b8ad9.85340439

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 481.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013016
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей БНГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта...
    588341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013960
    Закупка втулок стальных соединительных с СЭП
    Закупка втулок стальных соединительных с СЭП
    592137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СК РУСВЕЛДИНГ
    Попозиционная № ГП225283
    Втулки стальные соединительные с СЭП
    Втулки стальные соединительные с СЭП
    590719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП013329
    Поставка СДТ для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00007/П/21.01.2022)
    Поставка СДТ для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году...
    589752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 997 277
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АОСТНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП833329
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП117420
    Закупка соединительных деталей трубопровода
    Закупка соединительных деталей трубопровода
    484662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.05.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП140073
    Закупка соединительных деталей трубопровода
    Закупка соединительных деталей трубопровода
    472948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.04.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить