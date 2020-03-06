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Номер извещения
ГП050641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Датчиков (Лот 1)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 02:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-93
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
evgeniya.steblik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Стеблик Евгения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050641Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 17:5931.03.2020 17:5931.03.2020 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050641Подведение итогов не позднее Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 17:5931.03.2020 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050641Подведение итогов не позднее Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 М
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
42
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до г.Нерюнгри, ул.Промышленная 1 включена в стоимость ТовараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
26.51.6
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
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