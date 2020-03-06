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    Главная / Торги / Закупка Датчиков (Лот 1)

    Закупка Датчиков (Лот 1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050641Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДКВ-ООиЭП-3.55

    Наименование закупки

    Закупка Датчиков (Лот 1)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 02:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 Проект договора

    Отгрузочные реквизиты

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-93

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    evgeniya.steblik@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Стеблик Евгения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050641Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 17:5931.03.2020 17:5931.03.2020 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050641Подведение итогов не позднее Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 17:5931.03.2020 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050641Подведение итогов не позднее Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 МНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчиков: Датчик контроля скорости ДКС-11-НТ-3, Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3, Датчик контроля скорости ДКС-2М, Датчик магнитоиндукционный контроля скорости ДМ-2М, Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К), Датчик КТВ -2 М

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    42

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до г.Нерюнгри, ул.Промышленная 1 включена в стоимость ТовараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    28.02.2020

    Отгрузочные реквизиты

    28.02.2020

    Закупочная документация

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик контроля скорости ДКС-31Р-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик контроля скорости ДКС-2М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Датчик КТВ -2 М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Датчик КСЛ-2 (Аналог КСЛ-1К)"

    Кол-во: 20

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