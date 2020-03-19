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Номер извещения
32008931637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ГСМ (МАСЛА, ТЕХ.ЖИДКОСТИ, СМАЗКИ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 01:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 914 209-12-75
Факс
--
Адрес электронной почты
draganov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Драганов Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 03:00 GMT +319.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931637Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 03:0019.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931637Дата и время вскрытия заявок ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 16:5931.03.2020 16:5931.03.2020 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931637Подведение итогов не позднее ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)
Начальная цена
1 831 267,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
20.59.41
20.59
Документация лота
Кол-во: 10963.00000
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