Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ГСМ (МАСЛА, ТЕХ.ЖИДКОСТИ, СМАЗКИ)

    ГСМ (МАСЛА, ТЕХ.ЖИДКОСТИ, СМАЗКИ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931637Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 13

    Наименование закупки

    ГСМ (МАСЛА, ТЕХ.ЖИДКОСТИ, СМАЗКИ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 01:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ОЗП_№_13.docx

    Форма 3

    Проект договора

    Документация

    Извещение

    Извещение о внесении изменений

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 914 209-12-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    draganov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драганов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 03:00 GMT +319.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931637Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 03:0019.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931637Дата и время вскрытия заявок ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 16:5931.03.2020 16:5931.03.2020 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931637Подведение итогов не позднее ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 16:5931.03.2020 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931637Подведение итогов не позднее ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)Хабаровск ул.Воронежская д.47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ (Масла, тех.жидкости, смазки)

    Начальная цена

    1 831 267,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611861/name/5e7ade0d7c3c78.76960475

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 10963.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП225974
    поставка горюче-смазочных материалов
    поставка горюче-смазочных материалов
    593008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить