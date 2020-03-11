Открытый двухэтапный запрос предложений с предварительным квалификационным отбором на выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов компрессорных станций КЦ-4 КС-16, КЦ-3 КС-17, КЦ-4 КС-18 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (ППЗ 1000598022).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050639 Уникальный номер закупки Номер закупки 1000598022 Наименование закупки Открытый двухэтапный запрос предложений с предварительным квалификационным отбором на выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов компрессорных станций КЦ-4 КС-16, КЦ-3 КС-17, КЦ-4 КС-18 для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2020 году (ППЗ 1000598022). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-08-46 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru