Открытый двухэтапный запрос предложений с предварительным квалификационным отбором на выполнение работ по капитальному ремонту «Газопровода-отвода к р.п. Старая Полтавка Ду 300 Ру 5,4 МПа на участке км 0 - км 26, инв. № 017804 Палласовского ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ППЗ 1000623476).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050637 Уникальный номер закупки Номер закупки 1000623476 Наименование закупки Открытый двухэтапный запрос предложений с предварительным квалификационным отбором на выполнение работ по капитальному ремонту «Газопровода-отвода к р.п. Старая Полтавка Ду 300 Ру 5,4 МПа на участке км 0 - км 26, инв. № 017804 Палласовского ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ППЗ 1000623476). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-08-46 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru