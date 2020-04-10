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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)

    Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2020 11:0010.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050633Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    173

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 20:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_ТЗ

    ВД №ГСВ-01-18

    Приложение 1_Заявка на участие

    Извещение о проведении закупки

    Договор

    Приложение 3_Справка об опыте работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-50-41

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корелов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2020 11:00 GMT +310.04.2020 11:0010.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050633Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2020 11:0010.04.2020 11:0010.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050633Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2020 15:0017.04.2020 15:0017.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050633Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.202017.04.2020 15:0017.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050633Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту термической печи №1 в сварочном производстве ПАО «Уралмашзавод» (ведомость дефектов №ГСВ-01-18)"

    Кол-во:

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