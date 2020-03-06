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Номер извещения
32008931489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортные услуги по перевозке этилового спирта для нужд АО «УКВЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 20:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 7-12-20
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кувайцева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26
Закупки и тендеры
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Транспортные услуги по перевозке этилового спирта для нужд АО «УКВЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931489Дата и время окончания срока приема заявок Транспортные услуги по перевозке этилового спирта для нужд АО «УКВЗ» г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 07:0006.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931489Дата и время вскрытия заявок Транспортные услуги по перевозке этилового спирта для нужд АО «УКВЗ» г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1, стр. 1, пом. 26
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортные услуги по перевозке этилового спирта для нужд АО «УКВЗ»
Начальная цена
283 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупках
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
49.41.13.000
49.41
Документация лота
Кол-во: 800.00000
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