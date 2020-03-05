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    Главная / Торги / Поставка комплекта насосов шестеренчатых на смеситель непрерывного действия СНДВА 1-6 для нужд АО «Усть – Катавский вагоностроительный завод»

    Поставка комплекта насосов шестеренчатых на смеситель непрерывного действия СНДВА 1-6 для нужд АО «Усть – Катавский вагоностроительный завод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050628Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050628

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта насосов шестеренчатых на смеситель непрерывного действия СНДВА 1-6 для нужд АО «Усть – Катавский вагоностроительный завод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 19:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Протокол_3_Насосы_0_з..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 7-13-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувайцева Наталья Не указано

    Место рассмотрения предложений

    г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 07:00 GMT +305.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050628Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 07:0005.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050628Дата и время вскрытия заявок Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050628Подведение итогов не позднее Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов

    Начальная цена

    37 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупках

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкахРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупках
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.110

    Насосы гидравлические шестеренные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593547/name/5e61f2b29de5b0.43484178

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос Г11-11А"

    Кол-во: 5

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 02:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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