www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050628
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта насосов шестеренчатых на смеситель непрерывного действия СНДВА 1-6 для нужд АО «Усть – Катавский вагоностроительный завод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 19:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 7-13-32
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кувайцева Наталья Не указано
Место рассмотрения предложений
г. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 07:00 GMT +305.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050628Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 07:0005.03.2020 07:0005.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050628Дата и время вскрытия заявок Поставка насосовг. Усть-Катав, ул. Заводская, д.1, стр. 1, помещение 26
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов
Начальная цена
37 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупках
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
28.12.13.110
28.12
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.