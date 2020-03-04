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Номер извещения
ГП050629
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений № 77 на выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 19:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
Почтовый адрес
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
Контактный телефон
+7 495 229-32-07
Факс
+7 495 229-32-07
Адрес электронной почты
O.Gulevich@svo-dutyfree.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гулевич Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 15:00 GMT +304.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050629Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 15:0004.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050629Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки
Подведение итогов не позднее
05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050629Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D
Начальная цена
4 497 118,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
41.20.40.900
Документация лота
Кол-во:
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