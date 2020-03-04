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    Главная / Торги / Запрос предложений № 77 на выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D

    Запрос предложений № 77 на выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050629Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    77

    Наименование закупки

    Запрос предложений № 77 на выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 19:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сметы 1-7 и объектная

    Проект договора

    Техническое задание

    Документация запроса предложений

    Форма 3 Предложение о цене договора

    Разъяснения по вопросу участника

    Документация запроса предложений_актуально (срок приема заявок)

    ИДФ_ЗП_№77_Протокол_рассмотрения_оценки_и_сопоставления_заявок_05032020.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    Почтовый адрес

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Контактный телефон

    +7 495 229-32-07

    Факс

    +7 495 229-32-07

    Адрес электронной почты

    O.Gulevich@svo-dutyfree.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гулевич Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 15:00 GMT +304.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050629Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 15:0004.03.2020 15:0004.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050629Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050629Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050629Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале DХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D

    Начальная цена

    4 497 118,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
    Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)

    141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.900

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593245/name/5e612b2b9ba6e0.80640981

    05.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение строительно-монтажных работ в магазине Т-D 49,5 Glasses, расположенном на территории Международного аэропорта Шереметьево в Терминале D"

    Кол-во:

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