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    Главная / Торги / Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931315Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008931315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 18:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Титульный лист Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Извещение (запрос котировок) МСП Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (А

    Документация (запрос котировок) МСП Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации

    8. Проект договора Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    10. Обоснование НМЦ Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    9. Техническое задание Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupky4050@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астратова Анна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931315Подведение итогов не позднее Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов и оборудования для ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)

    Начальная цена

    248 681,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.110

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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