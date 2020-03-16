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    Главная / Торги / Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

    Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050627Дата и время окончания срока приема заявок Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050627

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Квалификационный отбор

    Дата публикации

    27.02.2020 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 929 566-11-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oleg.orletskiy@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлецкий Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050627Подведение итогов не позднее Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во:

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