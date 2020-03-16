Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050627 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО) Валюта процедуры RUB Способ закупки Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 929 566-11-02 Факс -- Адрес электронной почты oleg.orletskiy@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Орлецкий Олег Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru