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Номер извещения
ГП050627
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый квалификационный отбор организаций № КО20-01-02 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Квалификационный отбор
Дата публикации
27.02.2020 18:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 929 566-11-02
Факс
--
Адрес электронной почты
oleg.orletskiy@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлецкий Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050627Подведение итогов не позднее Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организаций для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на оказания услуг Технического заказчика по сопровождению проектных и ремонтно – строительных работ на объектах Банка ГПБ (АО)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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