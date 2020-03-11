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    Главная / Торги / Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931267Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008931267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 18:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОТОКОЛ_№2__.pdf

    Документация (запрос котировок) МСП Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Титульный лист Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Извещение (запрос котировок) МСП Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    10. Обоснование НМЦ Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    9. ТЗ Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    8. Проект договора Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupky4050@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астратова Анна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931267Подведение итогов не позднее Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение фильтров для систем вентиляции и кондиционирования.

    Начальная цена

    799 999,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.111

    Фильтры для очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.14

    Производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604906/name/5e71cf21e88836.67075053

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования для фильтрования и очистки газов"

    Кол-во: 320.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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