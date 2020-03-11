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    Главная / Торги / Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931199Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в ЭнергоблокеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОТОКОЛ_1Ремонт_системы_холодоснабжения_с_заменой_бака_в_Энергоблоке.pdf

    Извещение Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Титульный лист Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Документация (запрос котировок) Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    10. Обоснование НМЦ Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    9. ТЗ Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    8. Проект договора Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака в Энергоблоке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupky4050@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астратова Анна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в Энергоблоке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931199Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в ЭнергоблокеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931199Дата и время вскрытия заявок Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в ЭнергоблокеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931199Подведение итогов не позднее Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в ЭнергоблокеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт системы холодоснабжения с заменой бака системы в Энергоблоке

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603093/name/5e707e8f2e20c9.70798122

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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