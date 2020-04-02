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Номер извещения
32008937300
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через суходол км 145+421 (левый), Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5911
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гридасова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: "Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через суходол км 145+421 (левый), Тульская область"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
07.05.202007.05.2020 23:5907.05.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008937300Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: "Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через суходол км 145+421 (левый), Тульская область"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту: "Автомобильная дорога М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Ремонт моста через суходол на км 134+801 (левый) и ремонт моста через суходол км 145+421 (левый), Тульская область"
Начальная цена
4 211 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР - ТП
Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
71.12.14
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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