www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк
Номер извещения
ГП050622
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
реализация здания (Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.06.2016 сделана запись регистрации № 26-26/015-26/015/200/2016-4380/1. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50, с адресным ориентиром: Ставропольский край, г. Кисловодск, долина р. Ольховка, склоны Джинальского хребта, в границах черты г. Кисловодска. Земельный участок предоставлен Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, включенного в состав территории национального парка «Кисловодский» от 13.03.2017 № 727 на срок 49 (сорок девять) лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 727 от 13.03.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Кисловодска Ставропольского края, о чем в ЕГРН 21.03.2019 сделана запись регистрации № 26:34:000000:9491-26/018/2019-5
Начальная цена
1595000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 18:09 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.03.2020 15:00
Дата и время проведения
10.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (Нежилое здание, Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с конкурсной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с конкурсной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.