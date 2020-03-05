Предмет договора

реализация здания (Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.06.2016 сделана запись регистрации № 26-26/015-26/015/200/2016-4380/1. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50, с адресным ориентиром: Ставропольский край, г. Кисловодск, долина р. Ольховка, склоны Джинальского хребта, в границах черты г. Кисловодска. Земельный участок предоставлен Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, включенного в состав территории национального парка «Кисловодский» от 13.03.2017 № 727 на срок 49 (сорок девять) лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 727 от 13.03.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Кисловодска Ставропольского края, о чем в ЕГРН 21.03.2019 сделана запись регистрации № 26:34:000000:9491-26/018/2019-5