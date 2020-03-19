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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение блоков аппаратуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 343 270-10-00 доб. 22108
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
ARozhkov@urbo.su
Ф.И.О. контактного лица
Рожков Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение блоков аппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 18:00 GMT +319.03.2020 18:0019.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050621Дата и время окончания срока приема заявок приобретение блоков аппаратуры Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 18:0019.03.2020 18:0019.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050621Дата и время вскрытия заявок приобретение блоков аппаратуры Москва
Подведение итогов не позднее
22.05.2020 18:0022.05.2020 18:0022.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050621Подведение итогов не позднее приобретение блоков аппаратуры Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение блоков аппаратуры
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
24.54
C
Документация лота
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