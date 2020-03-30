Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (11 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5 Лот 6 Лот 7 Лот 8 Лот 9 Лот 10 Лот 11