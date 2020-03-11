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Номер извещения
32008931188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
139/27.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка электропривода, ручного привода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приводов, 3812
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 15:30 GMT +311.03.2020 15:3011.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приводов, 3812Салават
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 06:0012.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931188Дата и время вскрытия заявок Поставка приводов, 3812Салават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931188Подведение итогов не позднее Поставка приводов, 3812Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приводов, 3812
Начальная цена
379 455,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.14.20.112
28.14
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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