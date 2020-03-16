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    Главная / Торги / Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.

    Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050616Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050616

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01 Общая часть

    03 Коммерческая часть (ТКП)

    02 Техническая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14406

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горавский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050616Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050616Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.10.2020 15:0002.10.2020 15:0002.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050616Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.202002.10.2020 15:0002.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050616Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

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    01.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат бесперебойного питания мощностью 10кВА, Uвх./Uвых. 380/380В с аккумуляторной батареей 60мин, не ниже IP41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации (для Агрегат бесперебойного питания мощностью 10кВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЗИП на ПНР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Агрегат бесперебойного питания мощностью 15кВА, Uвх./Uвых. 380/380В с аккумуляторной батареей 60мин, не ниже IP41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации (для Агрегат бесперебойного питания мощностью 15кВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЗИП на ПНР"

    Кол-во: 1

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