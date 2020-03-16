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Номер извещения
ГП050616
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14406
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горавский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050616Дата и время окончания срока приема заявок Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050616Дата и время вскрытия заявок Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва
Подведение итогов не позднее
02.10.2020 15:0002.10.2020 15:0002.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050616Подведение итогов не позднее Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка агрегатов (система) бесперебойного питания для объекта «УКПГ-1» Салмановского (Утреннего) НГКМ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.20.40.110
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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