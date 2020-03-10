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Номер извещения
32008931095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Почтовый адрес
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
Контактный телефон
+7 812 339-52-88
Факс
+7 812 376-03-15
Адрес электронной почты
zakupky4050@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Астратова Анна Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931095Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931095Дата и время вскрытия заявок Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc
Начальная цена
135 928,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
Адрес местонахождения
198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16
28.41.12.110
28.41
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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