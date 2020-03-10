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    Главная / Торги / Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931095Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931095

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 17:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРОТОКОЛ_Приобретение_расходных_комплектующих_для_станков_Fanuc.pdf

    Титульный лист Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Извещение Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    10. Обоснование НМЦ Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    8. Проект договора Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    9. ТЗ Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Документация (запрос котировок) Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Юридический адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Почтовый адрес

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Контактный телефон

    +7 812 339-52-88

    Факс

    +7 812 376-03-15

    Адрес электронной почты

    zakupky4050@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астратова Анна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931095Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008931095Дата и время вскрытия заявок Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931095Подведение итогов не позднее Приобретение расходных комплектующих для станков FanucСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение расходных комплектующих для станков Fanuc

    Начальная цена

    135 928,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ
    Все закупки и тендеры АО НИИ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ

    Адрес местонахождения

    198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Трамвайный, 16

    Классификатор ОКПД2

    28.41.12.110

    Центры металлообрабатывающие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603035/name/5e707a16e7d812.62237777

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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