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    Главная / Торги / аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк

    аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 17:0005.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050614Дата и время окончания срока приема заявок реализация здания (Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.06.2016 сделана запись регистрации № 26-26/015-26/015/200/2016-4380/1. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50, с адресным ориентиром: Ставропольский край, г. Кисловодск, долина р. Ольховка, склоны Джинальского хребта, в границах черты г. Кисловодска. Земельный участок предоставлен Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, включенного в состав территории национального парка «Кисловодский» от 13.03.2017 № 727 на срок 49 (сорок девять) лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 727 от 13.03.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Кисловодска Ставропольского края, о чем в ЕГРН 21.03.2019 сделана запись регистрации № 26:34:000000:9491-26/018/2019-5 МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк

    Номер извещения

    ГП050614

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    реализация здания (Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.06.2016 сделана запись регистрации № 26-26/015-26/015/200/2016-4380/1. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50, с адресным ориентиром: Ставропольский край, г. Кисловодск, долина р. Ольховка, склоны Джинальского хребта, в границах черты г. Кисловодска. Земельный участок предоставлен Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, включенного в состав территории национального парка «Кисловодский» от 13.03.2017 № 727 на срок 49 (сорок девять) лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 727 от 13.03.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Кисловодска Ставропольского края, о чем в ЕГРН 21.03.2019 сделана запись регистрации № 26:34:000000:9491-26/018/2019-5

    Начальная цена

    1595000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    27-02-2020 17:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.03.2020 15:00

    Дата и время проведения

    10.03.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    сведения

    извещение

    проект договора

    заявка на участие

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание (Нежилое здание, Пневматический тир), расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, Курортный парк, общей площадью 63,7 кв. м, кадастровый номер: 26:34:020220:69, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке общей площадью 1118 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительных целей, кадастровый номер: 43:40:000139:50

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с конкурсной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с конкурсной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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