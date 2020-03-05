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    Главная / Торги / Поставка текстолита

    Поставка текстолита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка текстолита105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008931017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка текстолита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение ОЗК (РПЗ 1447)

    Документация ОЗК (РПЗ 1447)

    Проект договора к ОЗК (РПЗ 1447)

    Техническое задание к ОЗК (РПЗ 1447)

    Протокол__об_итогах_закупки_№_32008931017-02.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.miroshnikov@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошников Антон Не указано

    Место рассмотрения предложений

    105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка текстолита

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 10:3026.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931017Подведение итогов не позднее Поставка текстолита105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка текстолита

    Начальная цена

    355 872,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599120/name/5e6a6492cc5633.91763130

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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