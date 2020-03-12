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Номер извещения
32008930990
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спирта этилового для нужд АО «УКВЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 495 780-22-44
Факс
--
Адрес электронной почты
yurin.vv@rosorkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрин Виталий Вадимович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул.Киевская д.19
Закупки и тендеры
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Спирт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спирт
Начальная цена
7 718 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
38 592,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупках
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
20.14.75.000
20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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