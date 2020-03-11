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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг).(223.ЗК.1023; Id26394)

    Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг).(223.ЗК.1023; Id26394)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931155Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг)(Id26394)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    26394

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг).(223.ЗК.1023; Id26394)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    27.02.2020 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_21_2ч_223_ЗК_1023_ИД_26394ГПБ.docx

    Проект договора

    Часть 1 Извещения о закупке

    Часть 2 Извещения о закупке

    Форма 2

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг)(Id26394)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931155Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг)(Id26394)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (бакалея и консервация) для Комбината питания МГУ имени М.В. Ломоносова (14330 кг)(Id26394)

    Начальная цена

    1 866 336,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, корп. Б. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.39.12.000

    Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    10.39.1

    Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608261/name/5e748a500c1dc0.05224307

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 1300.00000

    "Позиция 2"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 3"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 4"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 1700.00000

    "Позиция 5"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 6"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 7"

    "Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов"

    Кол-во: 4000.00000

    "Позиция 8"

    "Переработка и консервирование фруктов и орехов"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 9"

    "Переработка и консервирование фруктов и орехов"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 10"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 11"

    "Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 12"

    "Производство желатина и его производных"

    Кол-во: 60.00000

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