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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом №10
Номер извещения
ГП050611
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
реализация здания (Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6
Начальная цена
419000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 17:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.03.2020 15:00
Дата и время проведения
10.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (Нежилое здание, Стрелковый тир), общей площадью 44,1 кв. м, кадастровый номер: 26:15:150729:27, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России. Здание расположено на земельном участке, с адресными ориентирами: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Титова, дом 10 «е», общей площадью 88 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха, кадастровый номер: 26:15:150729:33. Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края по договору аренды от 21.06.2017 б/н на срок 49 лет. Согласно договору уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21.06.2017 Земельный участок предоставлен ДОСААФ России в пользование Местного отделения ДОСААФ России Кочубеевского района Ставропольского края, о чем в ЕГРН 19.03.2019 сделана запись регистрации № 26:15:150729:33-26/018/2019-6
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с конкурсной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с конкурсной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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