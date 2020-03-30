Предмет договора

На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Адыгея), а именно: Нежилые помещения № 13, 15, 16, расположенные в здании по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 3, литер Л,Л1,Л2 (открытая территория). Общая площадь: 61,3 кв. м. Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое.