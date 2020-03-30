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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Адыгея)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 3, литер Л,Л1,Л2
Номер извещения
ГП050602
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Республика Адыгея), а именно: Нежилые помещения № 13, 15, 16, расположенные в здании по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 3, литер Л,Л1,Л2 (открытая территория). Общая площадь: 61,3 кв. м. Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое.
Начальная цена
9626.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
9626.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.03.2020 10:00
Дата и время проведения
01.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Нежилые помещения № 13, 15, 16, расположенные в здании по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 3, литер Л,Л1,Л2 (открытая территория). Общая площадь: 61,3 кв. м. Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
17526.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Контактный телефон
+7 863 301-09-64
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угрюмов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Контактное лицо продавца/инициатора
Угрюмов Алексей Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@ut-uvo.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 863 301-09-64 доб. 241
Адрес местонахождения продавца/инициатора
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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