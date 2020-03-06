Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ПАО «НПО «Алмаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008930882 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ПАО «НПО «Алмаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Протокол_подведение_итогов.zip Извещение Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ Юридический адрес 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16, Почтовый адрес 125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16 Контактный телефон +7 499 940-02-22 Факс +7 499 940-09-99 Адрес электронной почты tender@gskb.ru Ф.И.О. контактного лица Малеков Марат Аюпович Место рассмотрения предложений Москва, пр-кт Ленинградский 80, 16 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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