Предмет договора

На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Краснодарский край), а именно: Часть нежилого помещения в составе комнат VI-1,VI-2,VI-5,VI-6, общей площадью 151,4 кв. м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, ул. Видова, 194, литер: ВВ1, кадастровый номер 23:47:913007:204 (открытая территория). Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилые помещения.