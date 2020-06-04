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    Главная / Торги / Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2020 16:0004.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050594Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).МещанскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    Техническое_задание_Свет_ОМ5.docx

    Коммерческое_предложение_ФОРМА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    kuhtenkova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухтенкова Мария Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Мещанский

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2020 16:00 GMT +304.06.2020 16:0004.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050594Дата и время окончания срока приема заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).Мещанский

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2020 16:0004.06.2020 16:0004.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050594Дата и время вскрытия заявок Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).Мещанский

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2020 19:0010.06.2020 19:0010.06.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050594Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).Мещанский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202010.06.2020 19:0010.06.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050594Подведение итогов не позднее Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).Мещанский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (Пятый сезон).

    Начальная цена

    5 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    59.11

    Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

    Классификатор ОКВЭД2

    77.39.2

    Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/666777/name/5ee879685fff39.90284642

    16.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно Техническому заданию"

    Кол-во:

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