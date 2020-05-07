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Номер извещения
32008930876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
495 доб.3667611
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пищелёва Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.05.2020 14:00 GMT +307.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 14:0007.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930876Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва
Подведение итогов не позднее
21.05.2020 14:0021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930876Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2"
Начальная цена
46 360 491,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
927 209,84 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
41.20.40.900
41.20
Документация лота
Кол-во:
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