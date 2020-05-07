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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства

    Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    546-19

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1273_11_ЭМ_Лист_10.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_16.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_14.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_3.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_11.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_12.pdf

    Документация_ред.7.docx

    1273_11_ЭМ_Лист_2.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_17.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_18.pdf

    1273_11_ЭМ_Лист_8.pdf

    Happened_32008930876-1-1.rtf

    Приложение №5 к Расчету цены Договора

    Приложение_к_ред.4.pdf

    Приложение №3 к Расчету цены Договора

    Приложение №7 к Расчету цены Договора

    Приложение №6 к Расчету цены Договора

    Приложение №4 к Расчету цены Договора

    Приложение №1 к Расчету цены Договора

    Приложение №2 к Расчету цены Договора

    Извещение_о_проведении_закупки_ред.7.docx

    1273-11-ЭО_Изм_1_Лист_10.pdf

    1273-11-ЭО_Изм_1_Лист_14.pdf

    1273-11-ЭО_Изм_1_Лист_15.pdf

    1273-11-ЭО_Изм_1_Лист_16.pdf

    Протокол_№_32008930876-2.doc

    Приложение_№_1_к_протоколу_.xlsx

    Протокол_32008930876-3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    495 доб.3667611

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищелёва Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.05.2020 14:00 GMT +307.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 14:0007.05.2020 14:0007.05.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930876Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2020 14:0021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930876Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202021.05.2020 14:0021.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930876Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции помещений 11 корпуса с поставкой оборудования по объекту капитального строительства шифр "МОРЕ-2"

    Начальная цена

    46 360 491,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    927 209,84 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    927 209,84

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.900

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651432/name/5ecb5ce508bec3.13339452

    25.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651428/name/5ecb5c6800a460.51321791

    25.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651429/name/5ecb5c7db0ac80.69695187

    25.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/651427/name/5ecb5c5e85cbf4.60410249

    25.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во:

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