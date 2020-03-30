Предмет договора

На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ставропольский край), а именно: Нежилое помещение третьего этажа, комната №147, расположенные по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон «Северный» (открытая территория). Общая площадь: 23,3 кв. м. Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое.