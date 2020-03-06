"Оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них для б/о "Озёры""

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные Исполнителем Услуги по счету Исполнителя, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Актов сдачи-приемки Услуг, при предоставлении Исполнителем полного комплекта документов, предусмотренного Договором. Сроки (периоды) оказания услуг: с 01 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно