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    Главная / Торги / Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России

    Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930887Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008930887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    078/САЦ-20

    Наименование закупки

    Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    27.02.2020 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Техническое_задание.docx

    3.Проект_договора_поставки.docx

    сравнительная_таблица__изменений.docx

    1.Документация-078_САЦ_ред._от_28.02.2020.docx

    протокол_№079-2-2020-САЦ_от_12.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930887Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930887Дата и время вскрытия заявок Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930887Подведение итогов не позднее Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легковых транспортных средств для ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    3 944 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598104/name/5e6a016d502af9.52696159

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

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