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Номер извещения
32008930772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
495 доб.3667611
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
tender91@mcc.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пищелёва Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930772Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008930772Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для электронно-вычислительных машин
Начальная цена
158 504,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Проект договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 и (или) разделом 3 Проект договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
62.01.29.000
62.01
Документация лота
Кол-во:
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