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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050747Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050747

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4369

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.nesterov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорно-регулирующая арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050747Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2020 16:0029.04.2020 16:0029.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050747Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.04.202029.04.2020 16:0029.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050747Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорно-регулирующая арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN100 PN2,5МПа, с пневмоприводом, надземной установки, ХЛ1, с концами под приварку ТУ 26-07-1450-96 комплектация по 4550РД.00.Р.01.УМВГК.000.482а.ТХ2.ОЛ25-17/773 (изм 1)"

    Кол-во: 1

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