Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр.35

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр.35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930981Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр. 35Москва, Дмитровское шоссе, дом 110Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008930981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр.35

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.zip

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Батудаева Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, дом 110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр. 35

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930981Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр. 35Москва, Дмитровское шоссе, дом 110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту помещений на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 4, стр. 35

    Начальная цена

    26 171 480,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602203/name/5e6f725ea6ee00.51343520

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211057151
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений ЗПК ВВЛ с ремонтом санузлов и заменой дверей, расширение помещения женского санузла в секторе В2 в здании Аэровокзала (инв. № МА-010027) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений...
    589980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    5 051 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Запрос предложений № ГП213279
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного офиса № 029/2024 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б».
    «Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях Операционного...
    587284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 095 351
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить