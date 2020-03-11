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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.).(223.ЗК.1020; Id25763)

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.).(223.ЗК.1020; Id25763)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008931153Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id25763)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008931153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25763

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.).(223.ЗК.1020; Id25763)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    27.02.2020 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_21_2ч_223_ЗК_1020_ИД_25763ГПБ.docx

    Часть 1 Извещения о закупке

    Часть 2 Извещения о закупке

    Техническое задание

    Проект договора

    Форма 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id25763)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008931153Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id25763)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию международного научного конгресса "Глобалистика 2020" для факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id25763)

    Начальная цена

    1 720 352,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, дом 1 стр. 13. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    82.30.11.000

    Услуги по организации конференций

    Классификатор ОКВЭД2

    82.30

    Деятельность по организации конференций и выставок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608254/name/5e74897137f586.58898105

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по организации конференций и выставок"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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