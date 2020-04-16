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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2020 11:0016.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932931Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008932931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о конкурсе

    Изменения_№_1.pdf

    Изменения_№2.pdf

    итоговый_протокол_32008932931-03doc.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5923

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабаева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202028.05.2020 23:5928.05.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932931Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение и электроснабжение на участках км 133+750 – км 221+020, Тульская область»

    Начальная цена

    16 876 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    337 523,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    71.12.14

    Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/650150/name/5ec6965d55eed5.23754671

    21.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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