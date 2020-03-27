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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 1: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СТД-ЗООП. Инвентарный номер: 05-0462079
Начальная цена
16468.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 2: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СТД-ЗООП. Инвентарный номер: 05-0462072.
Начальная цена
16468.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 3: ВЕНТИЛЯТОР. Инвентарный номер: 05-0466207
Начальная цена
3742.19
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 4: СВАРОЧНАЯ МАШИНА. Инвентарный номер: 05-3481527
Начальная цена
4275.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 5: ФУГОВОЧНЫЙ СТАНОК. Инвентарный номер: 05-0401915
Начальная цена
2190.94
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 6: ТЕЛЕЖКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УЗТМ. Инвентарный номер: 08-3705796.
Начальная цена
10431.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 7: МОНОРЕЛЬС С ТЕЛЬФЕРОМ. Инвентарный номер: 05-0406960
Начальная цена
3420.8
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 8: ВЕНТИЛЯТОР. Инвентарный номер: 05-0466208
Начальная цена
2933.81
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 9: ВЕНТИЛЯТОР. Инвентарный номер: 05-0466210
Начальная цена
2933.81
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 10: КРЕСЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ. Инвентарный номер: 10-0961502
Начальная цена
2746.06
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 11: ЗУБОВРАЧЕБНАЯ УСТАНОВКА. Инвентарный номер: 10-0961508
Начальная цена
2546.45
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 12: СТАНОК ФУГОВОЧНЫЙ. Инвентарный номер: 05-3403333
Начальная цена
2103.3
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 13: ПРЕСС БРИННЕЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ. Инвентарный номер: 06-3516502
Начальная цена
3420.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 14: ПРИБОР ЗЕРНОВОГО СОСТАВА. Инвентарный номер: 06-0577797
Начальная цена
684.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 15: БАК ЗАКАЛОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ Р.П. 1,0x0,7х 1,0м. Инвентарный номер: 05-3458328
Начальная цена
1710.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: реализация невостребованных (неликвидных) материально-технических ресурсов (МТР), в том числе: металлообрабатывающие станки; прессовое оборудование; подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное имущество, согласно перечню (16 лотов). Сведения о продавце (собственнике) имущества: Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»
Номер извещения
ГП050578
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 16: ЗУБОВРАЧЕБНАЯ УСТАНОВКА УС-30. Инвентарный номер: 10-0961500
Начальная цена
2257.2
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-02-2020 16:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
15.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, металл,трубы, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гладыревская Екатерина Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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