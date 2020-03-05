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Номер извещения
ГП050571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский район, рп. Шолоховский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Почтовый адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Факс
--
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва, Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050571Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050571Дата и время вскрытия заявок здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050571Подведение итогов не позднее здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050571Подведение итогов не позднее здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.
Начальная цена
14 005 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОСААФ РОССИИ
Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ
Адрес местонахождения
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
41.20.20.290
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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