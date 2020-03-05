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    Главная / Торги / аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский район, рп. Шолоховский

    аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский район, рп. Шолоховский

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050571Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский район, рп. Шолоховский

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    заявка

    сведения

    согласие

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Почтовый адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050571Дата и время окончания срока приема заявок здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050571Дата и время вскрытия заявок здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2020 10:0010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050571Подведение итогов не позднее здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050571Подведение итогов не позднее здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.Москва, Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Здание (Нежилое здание, Здание класса технического обслуживания автомобилей), общей площадью 449,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4984, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-169. здание (Нежилое здание, Гараж на 12 автомашин), общей площадью 938,2 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4981, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-172. здание (Нежилое здание, Здание командного пункта), общей площадью 134,6 кв. м, кадастровый номер: 61:04:0000000:4982, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 13.05.2011 сделана запись регистрации № 61-61-06/038/2011-171. Объекты недвижимого имущества расположены на следующих земельных участках: земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0000000:5449, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-453/1; земельного участка общей площадью 20 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автодромы, кадастровый номер: 61:04:0600012:593, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 30.03.2016 сделана запись регистрации № 61-61/006-61/006/002/2016-454/1.

    Начальная цена

    14 005 910,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОСААФ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.290

    Здания нежилые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский район, рп. Шолоховский"

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