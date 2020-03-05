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    Главная / Торги / Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

    Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050569Дата и время окончания срока приема заявок Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050569

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_телекоммуник.rtf

    Закупочная документация

    ТЗ Телекоммуникация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 142

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    neretin_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неретин Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050569Дата и время окончания срока приема заявок Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 11:0019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050569Подведение итогов не позднее Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050569Подведение итогов не позднее Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Неретин Александр Андреевич, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.142) , e-mail: neretin_a@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP г. Москва, ул. Херсонская д.43 корп 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки минимальный.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    46.52.11.000

    Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616030/name/5e8032fdaa63c8.30313640

    29.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медиа-сервер S8300E SERVER - NON GSA700508955"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "IP телефон 1608-I IP DESKPHONE ICON ONLY700508260"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Блок питания POWER ADAPTER 5V 1600 SERIES IP PHONE EUROPEAN PLUG LEVEL VI700513357"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Код активации APPLIANCE VIRTUAL PLTFRM R7+ SINGLE CPU EMBEDDED SERVER LIC:SR381276"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Код активации AURA R8 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC: NU;CU;SR397092"

    Кол-во: 235

    "Позиция 6"

    "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AAVP R7 SINGLE CPU EMBD SRV 1YR PREPD293648"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AURA R8 CORE SUITE 1YR PREPD344277"

    Кол-во: 235

    "Позиция 8"

    "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AURA R8 ANALOG 1YR PREPD344221"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Программно-аппаратный комплекс тарификации Барсум на 100 внутренних абонентов на 3 года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Видеотерминал RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: RUSSIA-Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.7200-64250-114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Ключ активации Partner Premier, One Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera4870-64250-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ключ Group Series and Centro Multipoint License.  6-way on Group 500, Group 550, and Centro.  8-way on Group 700.5150-65081-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Полка Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12xand4x. Mounts on the wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat screen displays greater than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View.2215-68675-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Крепление Mounting bracket for RealPresence Group 3x0 and 500.  Allows EagleEye camera and codec to be mounted together.   Update for stacking of EagleEye Producer. Recommends use of 2215-68675-001 mounting bracket for wall/display mounting.2215-65169-002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Микрофон RealPresence tabletop Microphone Array: Contains one Microphone Array and one 7.6m/25' CLink 2 cable. Compatible with Group Series, Centro and SoundStructure.2215-63885-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "телевизор Samsung 75" Q60R 4K Smart QLED TV 2019QE75Q60RAUXRU"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    2 925 000
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