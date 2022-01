Закупка телекоммуникационного оборудования для нужд ЦО.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Медиа-сервер S8300E SERVER - NON GSA700508955" Кол-во: 1

"Позиция 2" "IP телефон 1608-I IP DESKPHONE ICON ONLY700508260" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Блок питания POWER ADAPTER 5V 1600 SERIES IP PHONE EUROPEAN PLUG LEVEL VI700513357" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Код активации APPLIANCE VIRTUAL PLTFRM R7+ SINGLE CPU EMBEDDED SERVER LIC:SR381276" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Код активации AURA R8 CORE SUITE UPGRADE/UPLIFT SOFTWARE LIC: NU;CU;SR397092" Кол-во: 235

"Позиция 6" "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AAVP R7 SINGLE CPU EMBD SRV 1YR PREPD293648" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AURA R8 CORE SUITE 1YR PREPD344277" Кол-во: 235

"Позиция 8" "Код активации сервисной поддержки SA PREFER SUPT AURA R8 ANALOG 1YR PREPD344221" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Программно-аппаратный комплекс тарификации Барсум на 100 внутренних абонентов на 3 года" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Видеотерминал RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: RUSSIA-Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.7200-64250-114" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Ключ активации Partner Premier, One Year, RealPresence Group 500-720p: Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera4870-64250-160" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Ключ Group Series and Centro Multipoint License. 6-way on Group 500, Group 550, and Centro. 8-way on Group 700.5150-65081-001" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Полка Universal Camera Mounting for EagleEyeIV-12xand4x. Mounts on the wall/other flat surfaces over 6.5in deep or flat screen displays greater than 5/8in thick. Includes tripod mount. Also supports EagleEye Director, EagleEye HD, EagleEye III, EagleEye View.2215-68675-001" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Крепление Mounting bracket for RealPresence Group 3x0 and 500. Allows EagleEye camera and codec to be mounted together. Update for stacking of EagleEye Producer. Recommends use of 2215-68675-001 mounting bracket for wall/display mounting.2215-65169-002" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Микрофон RealPresence tabletop Microphone Array: Contains one Microphone Array and one 7.6m/25' CLink 2 cable. Compatible with Group Series, Centro and SoundStructure.2215-63885-001" Кол-во: 1