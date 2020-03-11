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Номер извещения
32008930509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-55-84
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курмышева Н А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.03.202011.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008930509Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930509Подведение итогов не позднее Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930509Подведение итогов не позднее Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка огнеупорной продукции (кирпич) в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 390-96; ГОСТ 5500-2001; ГОСТ 11586-2005; ГОСТ 8691-73; ГОСТ 4689-94; ГОСТ 5341-2016; ГОСТ 6137-97
Начальная цена
6 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
23.20.12.190
23.20.1
Документация лота
Кол-во:
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