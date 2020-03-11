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    Главная / Торги / Поставка стрейч пленки

    Поставка стрейч пленки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стрейч пленкиСолнечногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050565

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стрейч пленки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.02.2020 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    ГП050565_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Юридический адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Почтовый адрес

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Контактный телефон

    +7 495 208-26-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    avtoport3@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Солнечногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стрейч пленки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 19:00 GMT +311.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050565Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район

    Дата и время проведения

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050565Дата и время проведения Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 11:3016.03.2020 11:3016.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050565Подведение итогов не позднее Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:3016.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050565Подведение итогов не позднее Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стрейч пленки

    Начальная цена

    1 820 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.документациюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 6 (Шесть) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 109 200,00 (Сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть предоставлено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по реквизитам, указанным ниже: Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ПОРТ 3" ИНН/КПП 5044060870/504401001 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356 Расчетный счет 40702810038000252335 в ПАО «СБЕРБАНК» Кор. счет 30101810400000000225 БИК 044525225.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОРТ 3
    Все закупки и тендеры ПОРТ 3

    Адрес местонахождения

    141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356

    Классификатор ОКПД2

    22.21.30.120

    Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598530/name/5e6a1ec0de7699.97945731

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стрейч пленки"

    Кол-во: 1000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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