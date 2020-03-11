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Номер извещения
ГП050565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стрейч пленки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.02.2020 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
Почтовый адрес
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
Контактный телефон
+7 495 208-26-51
Факс
Адрес электронной почты
avtoport3@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Солнечногорский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стрейч пленки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 19:00 GMT +311.03.2020 19:0011.03.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП050565Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район
Дата и время проведения
13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП050565Дата и время проведения Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 11:3016.03.2020 11:3016.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050565Подведение итогов не позднее Поставка стрейч пленкиСолнечногорский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стрейч пленки
Начальная цена
1 820 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см.документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141551, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356, п. Андреевка, ГСК «Исток-96», бокс 343, 344, 345, 354, 355, 356
22.21.30.120
Документация лота
Кол-во: 1000
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